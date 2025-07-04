Криминал

В Пензе мужчина погиб после спора из-за чужой девушки

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Пензенского района, по вине которого погиб 39-летний мужчина.

Конфликт между ними произошел ночью 14 июля 2024 года около одного из увеселительных заведений в Железнодорожном районе Пензы.

Мужчины вступили в спор из-за девушки - спутницы младшего из них.

«В ходе выяснения отношений обвиняемый нанес потерпевшему удар рукой по лицу, отчего тот упал и ударился головой о каменную плитку», - напомнила старший помощник руководителя областного СУ СКР Татьяна Махницкая.

Через несколько дней пострадавший скончался в больнице от травмы головы.

Молодому мужчине предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. Материалы уголовного дела направлены в суд.

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