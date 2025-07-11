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Общество

Население предупредили о новой мошеннической схеме

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Специалисты ВТБ выявили новую схему мошенничества, при которой преступники вынуждают жертв оставлять накопления в почтовых ящиках под предлогом «защиты сбережений».

Злоумышленники звонят клиентам, представляясь сотрудниками банка или правоохранительных органов, убеждают в угрозе хищения средств со счетов и необходимости срочно «спасти» деньги. Для этого они требуют положить наличные в собственный почтовый ящик или в ящик для корреспонденции по конкретному адресу с номером квартиры, который дают жертве. Через некоторое время сообщник-курьер вскрывает ящик и похищает деньги.

«Это новая вариация классической схемы с «безопасным хранением». Преступники научились обходить даже бдительность тех, кто не соглашается переводить деньги неизвестным лицам. Важно помнить, что ваши деньги могут храниться в безопасности только на том счете, который вы физически открывали в обслуживающем вас банке», - подчеркнул вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин.

Чтобы защититься от подобного обмана, ни в коем случае нельзя следовать инструкциям по «спасению» денег от неизвестных лиц. Следует помнить, что банки и силовые структуры никогда не просят перекладывать деньги, а тем более наличные, чтобы их обезопасить, подчеркнули в пресс-службе банка.

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