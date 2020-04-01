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Криминал | Нарушениями при строительстве домов в Сурске занялся Следком России

01.04.2020|15:15
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Качеством домов, построенных в 2014 году в Сурске Городищенского района для расселения граждан из ветхого жилья, заинтересовались Следственный комитет РФ и его руководитель Александр Бастрыкин.

На то, что в новостройках невозможно жить, люди жаловались неоднократно. В мае 2017-го в отношении должностных лиц администрации Городищенского района было возбуждено уголовное дело. Региональное УФАС выявило сговор между администрацией и застройщиками.

В октябре 2017-го следствие предъявило обвинение бывшему главе администрации Городищенского района Геннадию Березину. Ему инкриминировалось превышение должностных полномочий.

Участки под строительство выделялись конкретным лицам без проведения торгов, стоимость квадратного метра жилья была завышена, а мэрия Сурска приняла дома, построенные с нарушениями, и уплатила за 45 квартир. Были нарушены права не менее 37 граждан, а бюджету Сурска причинен ущерб в размере почти 16 млн рублей.

«Люди неоднократно обращались к чиновникам, однако решения проблем до сих пор добиться не могут. Председатель Следственного комитета поручил руководству территориального следственного органа доложить о проведенном комплексе следственных действий и принятых мерах по восстановлению нарушенных прав граждан», - сообщается на сайте СК России.

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Гость|01.04.2020 15:42|

Нет, кастрюля ни при делах! Бордюров там нет!

Гость|01.04.2020 15:46|

Зарей уже занимались. Большого криминала не нашли. Жить можно.

Имя: Гость
Комментарий:

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