Жара в Пензенской области скоро начнет спадать

11.07.2025 | 08:34

Метеорологи центра погоды «Фобос» порадовали прогнозом жителей Пензенской области. Согласно их выводам, зной скоро начнет спадать.

«Накануне у границ России столкнулись солнечный антициклон и атлантический циклон. Постепенно облачный вихрь будет оттеснять очаг высокого давления к северо-восточным отрогам Урала, и над Русской равниной вновь станут формироваться массивы кучево-дождевой облачности», - рассказали в центре погоды.

По словам синоптиков, в Пензенскую область продолжит поступать теплый воздух, но его дневной прогрев ослабнет. Уже в начале предстоящей недели столбик термометра поднимется до +28…+29 градусов, ожидаются осадки.

На пятницу, 11 июля, в Пензенской области объявили желтый уровень погодной опасности, означающий потенциальную угрозу.

Это связано с повышением температуры воздуха днем до +31...+36 градусов. Пензенцам порекомендовали не выходить из дома в часы максимальной солнечной активности (с 11:00 до 16:00), пить больше воды.