Горячее водоснабжение в Пензе пообещали восстановить в течение дня

11.07.2025 | 08:06

В Пензе ТЭЦ-1 возобновила работу после пожара на трансформаторной подстанции, сообщили в ресурсоснабжающей организации утром в пятницу, 11 июля.

Все необходимые технические мероприятия проведены, оборудование тщательно проверено.

Ресурсники пообещали в течение дня вернуть горячую воду всем потребителям, кроме тех адресов, где проходят гидравлические испытания или ремонт сетей.

«В соответствии с правилами расследования аварий в электроэнергетике создана комиссия по расследованию причин произошедшего», - добавили в организации.

Глава Пензы Олег Денисов в своем телеграм-канале отчитался о том, что по состоянию на 5:00 электроснабжение восстановлено. Горожане обеспечены водой.

«Если остаются вопросы, звоните в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 05, 63-10-05. По подаче горячей воды можно уточнить в тепловой справочной службе 45-85-69, света - в своей управляющей компании», - добавил Денисов.

Около 18:00 10 июля на территории ТЭЦ-1 (улица Новочеркасская) загорелся трансформатор вместимостью масла до 45 тонн. Подача электричества и воды в несколько районов города была прекращена.

К ликвидации пламени привлекли 50 спасателей, 6 единиц техники. Применялась пенная атака. К 21:30 пожар локализовали.