Бизнесмен Олег Фомин останется под домашним арестом

08.07.2025 | 12:48

Известный предприниматель, бывший депутат городской думы (IV и V созывов), собственник компании «Дилижанс» Олег Фомин останется под домашним арестом.

Во вторник, 8 июля, при избрании ему меры пресечения было принято решение об отказе в заключении под стражу, сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе Первомайского районного суда.

Фомина задержали 20 июня по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере в отношении муниципального имущества (предположительно, дело связано с СМУП «Пензалифт»).

По версии следствия, к совершению преступления обвиняемый привлек конкурсного управляющего муниципального предприятия - собственника имущества. Тот также задержан вместе с двумя юристами, которые подготовили и направили в суд документы об инициировании процедуры банкротства МУП.

24 июня по решению Первомайского районного суда Олег Фомин был взят под стражу, однако 4 июля, после возмещения ущерба городу в размере 16 000 000 рублей, областной суд, куда поступила апелляция, изменил меру пресечения - бизнесмена перевели под домашний арест до 19 августа.

По данным «ПензаИнформ», как только он вышел за ворота СИЗО, его на глазах адвоката опять задержали силовики в рамках нового уголовного дела о мошенничестве, сумма ущерба по которому составляет более 160 млн рублей.