В Пензе любителя пьяной езды оставили без машины

09.07.2025 | 18:27

В Пензе у 43-летнего местного жителя за нетрезвую езду отобрали автомобиль Mazda6.

Мужчину уже привлекали к административной ответственности за вождение в пьяном виде, но наказание на него не подействовало.

Вечером 5 октября 2024 года, будучи лишенным прав, пензенец вновь сел за руль подшофе и поехал по городу.

«На улице Нейтральной он остановился на запрещающий сигнал светофора, его действия по дальнейшему управлению транспортным средством пресечены посторонними лицами, которые в последующем передали водителя сотрудникам ГАИ», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Медосвидетельствование подтвердило, что водитель был пьян.

На суде мужчина, в отношении которого возбудили уже уголовное дело, признал вину. Его приговорили к 200 часам обязательных работ с лишением прав на 2 года.

«Также суд по ходатайству государственного обвинителя конфисковал в доход государства принадлежащий подсудимому автомобиль марки Mazda6», - добавила Елена Листарова.