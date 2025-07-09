В Пензе любителя пьяной езды оставили без машины

В Пензе у 43-летнего местного жителя за нетрезвую езду отобрали автомобиль Mazda6.
Мужчину уже привлекали к административной ответственности за вождение в пьяном виде, но наказание на него не подействовало.
Вечером 5 октября 2024 года, будучи лишенным прав, пензенец вновь сел за руль подшофе и поехал по городу.
«На улице Нейтральной он остановился на запрещающий сигнал светофора, его действия по дальнейшему управлению транспортным средством пресечены посторонними лицами, которые в последующем передали водителя сотрудникам ГАИ», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.
Медосвидетельствование подтвердило, что водитель был пьян.
На суде мужчина, в отношении которого возбудили уже уголовное дело, признал вину. Его приговорили к 200 часам обязательных работ с лишением прав на 2 года.
«Также суд по ходатайству государственного обвинителя конфисковал в доход государства принадлежащий подсудимому автомобиль марки Mazda6», - добавила Елена Листарова.
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