На 11 июля в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности

10.07.2025 | 22:00

На 11 июля в Пензенской области объявили желтый уровень погодной опасности, означающий потенциальную угрозу.

Это связано с повышением температуры воздуха днем до +31...+36 градусов, уточнили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на пятницу уличные термометры покажут +16...+21, следующая ночь окажется еще более теплой - до +17...+22.

На протяжении суток будет дуть юго-восточный ветер, его порывы могут достигать 9-11 метров в секунду.

Ранее пензенцам рассказали, как избежать теплового удара, и перечислили его симптомы.