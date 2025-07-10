На 11 июля в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности

На 11 июля в Пензенской области объявили желтый уровень погодной опасности, означающий потенциальную угрозу.
Это связано с повышением температуры воздуха днем до +31...+36 градусов, уточнили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В ночь на пятницу уличные термометры покажут +16...+21, следующая ночь окажется еще более теплой - до +17...+22.
На протяжении суток будет дуть юго-восточный ветер, его порывы могут достигать 9-11 метров в секунду.
Ранее пензенцам рассказали, как избежать теплового удара, и перечислили его симптомы.
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