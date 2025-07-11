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Общество

В Пензенской области откроют еще 7 женских консультаций

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В Пензенской области планируют дооснастить кабинеты врачей-гинекологов. Речь идет о больницах в Колышлейском, Мокшанском, Никольском, Белинском, Городищенском районах.

На закупку оборудования выделено более 176 млн рублей, сообщила на брифинге первый замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева. По ее словам, дооснащение кабинетов позволит создать на базе районных больниц женские консультации, в состав которых включат и кабинеты других специалистов.

Предстоит ремонт помещений для женских консультаций в Никольской, Белинской и Городищенской районных больницах.

Во всех женских консультациях будут работать медико-социальные кабинеты, где нуждающимся жительницам области помогут психолог, социальный работник, юрист.

«Для обеспечения женщин в отдаленных уголках региона помощью акушеров-гинекологов в 2025 году планируется создание еще 2 женских консультаций - в Лунине и Неверкине. Это даст возможность женщинам посещать врача, вставать на учет, проходить репродуктивную диспансеризацию, не выезжая за пределы своего района», - добавила Марина Воробьева.

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Источник — фото pxhere.com
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