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Политика | Геннадий Березин покинул пост главы администрации Городищенского района

25.09.2017|13:38
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На организационной сессии Собрания представителей Городищенского района четвертого созыва избран новый глава района. Им стал депутат от округа № 10 Николай Посохов.

Кроме того, народные избранники прекратили полномочия главы администрации района Геннадия Березина в связи с истечением срока контракта.

Исполняющим обязанности главы назначена руководитель аппарата администрации Наталья Коврижных. Она приступила к работе в новой должности 21 сентября и уже провела личный прием предпринимателей.

О том, что главы двух районных администраций, Городищенской и Башмаковской, должны освободить свои посты до 1 октября, 13 сентября в своем микроблоге написал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Но если в Городищенском районе кадровые изменения уже произошли, то в Башмаковском пока все остается по-прежнему. В понедельник, 25 сентября, Александр Саванков провел совещание, на котором обсудил с подчиненными традиционные для текущего момента вопросы.

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Гость|25.09.2017 14:14|

Наконец-то Березина пнули.

Гость|25.09.2017 14:15|

Спирягин в Колышлейском районе долго еще будет беззаконничать?????????

Гость|25.09.2017 14:18|

Гость писал(a):

Спирягин в Колышлейском районе долго еще будет беззаконничать?????????
не беззаконнтчать, а бездельничать

Имя: Гость
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