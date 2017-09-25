25.09.2017 | 13:38

На организационной сессии Собрания представителей Городищенского района четвертого созыва избран новый глава района. Им стал депутат от округа № 10 Николай Посохов.

Кроме того, народные избранники прекратили полномочия главы администрации района Геннадия Березина в связи с истечением срока контракта.

Исполняющим обязанности главы назначена руководитель аппарата администрации Наталья Коврижных. Она приступила к работе в новой должности 21 сентября и уже провела личный прием предпринимателей.

О том, что главы двух районных администраций, Городищенской и Башмаковской, должны освободить свои посты до 1 октября, 13 сентября в своем микроблоге написал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Но если в Городищенском районе кадровые изменения уже произошли, то в Башмаковском пока все остается по-прежнему. В понедельник, 25 сентября, Александр Саванков провел совещание, на котором обсудил с подчиненными традиционные для текущего момента вопросы.