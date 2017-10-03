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Криминал | В Городищенском районе экс-главе администрации предъявили обвинение

03.10.2017|16:44
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Управление Следственного комитета России по Пензенской области предъявило обвинение в окончательной редакции бывшему главе администрации Городищенского района. Мужчине инкриминируется превышение должностных полномочий.

По данным следствия, обвиняемый нарушал закон в период с 14 июня 2013 года до 29 декабря 2015-го при реализации региональных адресных и муниципальной целевой программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Сурска.

Глава администрации района давал незаконные указания сотрудникам своей администрации и администрации Сурска. В результате их выполнения застройщикам достались земельные участки без проведения торгов. При этом начальная максимальная цена контрактов была завышена, и при ее назначении не учитывалась реальная рыночная стоимость жилья в Сурске.

«Условия аукциона и предмет муниципального контракта были определены изначально под единственного поставщика», - подчеркнули в следственном управлении.

Обвиняемый также добился того, чтобы администрация Сурска допустила нарушения и приняла жилые помещения в построенных многоквартирных домах.

«В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - уточнили в следственном управлении.

В настоящее время участники уголовного процесса знакомятся с материалами уголовного дела.

До 20 сентября 2017 года администрацию Городищенского района возглавлял Геннадий Березин. Депутаты местного собрания представителей прекратили его полномочия в связи с истечением срока контракта.

Исполняющим обязанности главы назначена руководитель аппарата администрации Наталья Коврижных.

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Гость|03.10.2017 17:31|

Мусорской беспредел...

Гость|03.10.2017 17:36|

А в Пензе на тех же условиях, непонятно кому, непонятно зачем под СКВЕРный бизнес земли раздаются. Что, новомодные хотелки этих бизнесменов были предусмотрены давно утвержденным генпланом города?

Гость|03.10.2017 17:37|

Не понятно то ли застройщикам достались земельные участки без проведения торгов, то ли Условия аукциона были определены изначально под единственного поставщика.

Гость|03.10.2017 17:41|

"Исполняющим обязанности главы назначена руководитель аппарата администрации Наталья Коврижных."

Видать совсем с кадрами худо...

Гость|03.10.2017 18:03|

отмажется, легким штрафом ограничатся

Имя: Гость
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