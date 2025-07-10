Ремонт общежития пензенского колледжа выполнен на 70%

10.07.2025 | 18:59

В Пензе ремонт общежития колледжа архитектуры и строительства идет с опережением графика, сообщили в пресс-службе регионального минобра.

На данный момент подрядчик выполнил более 70% всего объема работ. Уже заменили окна, утеплили фасад, обновили системы отопления, электроснабжения.

«По 4 этажам готовность составляет около 90%, и они выходят на чистовую отделку, в то время как 1 этаж имеет около 60% выполнения», - отметил технический директор компании-подрядчика Сергей Раскин.

Шестиэтажный корпус общежития на Набережной Реки Пензы построили в 1975 году. После ремонта в него смогут заселиться более 300 студентов.

Весь комплекс работ стоимостью 137 821 450 рублей должен быть выполнен до 20 ноября этого года.