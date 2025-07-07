В Кузнецке осудили мужчин, выбивавших долги с горожан

07.07.2025 | 18:02

В Кузнецке четверых приятелей (27, 31, 32 и 35 лет) осудили за нападения на местных жителей. Они вымогали у людей деньги, применяя насилие.

К мужчинам обращались горожане и предлагали вознаграждение, чтобы те помогали решать вопросы, в том числе по возвращению долгов.

Ради денег «заказанных» избивали и угрожали уничтожить их имущество.

«Опасаясь за свою жизнь и здоровье, а также жизнь и здоровье своих близких, потерпевшие обратились в полицию», - сообщили в Кузнецком районном суде.

Нападавшие оказались на скамье подсудимых. Одного из них приговорили к 4 годам лишения свободы, второго - к 1 году и 6 месяцам, третьего - к 2 годам, четвертого - к 2 годам и 6 месяцам. Они проведут это время в исправительной колонии общего режима.