Сетевое издание|18+|Вторник|8 дек 2020|14:06
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-5oC
-4oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Глава Пензы прокомментировал ситуацию с домами в Заре

Печать

Во вторник, 8 декабря, глава Пензы Владимир Мутовкин на пресс-конференции прокомментировал ситуацию с проблемными домами в Заре, где, как сообщалось ранее, ввели режим ЧС.

«Там те же дефекты, которые и были, существенного ухудшения нет. Там укрепляется фундамент по одному дому, сейчас стоят маячки уже. Подрядная организация докладывает, что фундамент стабилизировался. По 110-му дому (на улиц Новоселов. - Прим. ред.) угроз нет, сейчас решается вопрос о необходимости укрепления внешнего контура, внешних стен.

По всем остальным домам ситуация не такая сложная. Заложены в бюджете деньги на дальнейшее производство работ. Будут разрабатываться проекты на эти дома, по проектам будет определена сумма, и поэтапно мы будем эти дома укреплять за счет средств нашего бюджета, к сожалению», - высказался Владимир Мутовкин.

Он пояснил, что больше всего денег направляется на вышеуказанный дом № 110, и подчеркнул: контроль с самого начала велся надлежащим образом.

«Мы заказывали строительство домов. Организация должна была запроектировать эти дома и построить. По проекту был ленточный фундамент. Мы, департамент ЖКХ, город, со своей стороны осуществляли контроль за выполнением работ. Был строительный контроль со стороны застройщика.

На момент приема этих домов никаких дефектов не было обнаружено. Потом начал проседать фундамент. По заключению соответствующих экспертиз, там грунты пластичные на определенной глубине, которые не позволяют делать такой фундамент.

Сейчас идет укрепление фундамента: изнутри задавливается небольшими свайками. По информации от производителя работ, в некоторых местах сваи заглубляются на 14 метров. То есть там не стоит вопрос о ненадлежащем контроле. А вот произошла такая ситуация», - объяснил глава города.

Дома в Заре предназначались для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Через некоторое время после сдачи в эксплуатацию в стенах появились трещины, были выявлены и другие проблемы.

После неоднократных обращений во всевозможные инстанции была достигнута договоренность об устранении дефектов в конструкциях зданий. Жильцов более чем 20 квартир решили переселить в другие помещения.

В декабре 2018 года было возбуждено уголовное дело по признакам халатности. В суд на рассмотрение оно поступило 8 мая 2020 года. Однако 4 июня стало известно, что производство прекратили из-за истечения срока давности, который составляет два года.

Летом приступили к устранению дефектов в строениях на улицах Новоселов и Сузюмова. Однако жители Зари продолжили жаловаться на бездействие мэрии.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Щас обрушиться кто нибудь Сядет

Гость||

фильм Дурак по Пензенски.

Гость||

глава Пензы Владимир Мутовкин Умора, этот персонаж еще и выступает, уж сидел бы и з/п получал бы без своих комментариев, не беси народ.

Гость||

Бедные люди! Может лучше всех чиновников Пензы переселить в Зарю? Тогда и уголовные дела снова возбудят, и ремонт из поэтапного превратится в капитальный и одномоментный!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сейчас идет укрепление фундамента: изнутри задавливается небольшими свайками. По информации от производителя работ, в некоторых местах сваи заглубляются на 14 метров. То есть там не стоит вопрос о ненадлежащем контроле. А вот произошла такая ситуация», - объяснил глава города.
ДЕНЬГИ ИЗ ФОНДА КАПРЕМОНТА ПЕНЗЫ????

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Там укрепляется фундамент по одному дому, сейчас стоят маячки уже.
Инновационная методика укрепления фундамента, маячками?

Гость||

Мэр, глава, губернатор, главы районов, их всех заместители, гордура, заксобр, этож целая бригада ну или отряд при определенных условиях содержания, всех на фундаменты бросить и пусть вкусят прелести резервации.

Гость||

Весь этот монолог - бред сивого мерина.

Гость||

Садомазомагомедова в первую очередь на эти объекты.

Гость||

Гость писал(a):

Весь этот монолог - бред сивого мерина.
"То есть там не стоит вопрос о ненадлежащем контроле. А вот произошла такая ситуация», - объяснил глава города. Нееет, это не бред, это гораздо хуже, круговая порука.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

мы будем эти дома укреплять за счет средств нашего бюджета,
Вот цена коррупции и безответственности в стране и области. Вместо того чтобы "бросить бюджетные деньги" на больницы и лекарства, граждане отдают свои налоговые деньги мафии, которая отмыла бабло на изначально не предусмотренной к строительству территории.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

То есть там не стоит вопрос о ненадлежащем контроле. А вот произошла такая ситуация», - объяснил глава города.
У каждой ситуации есть фамилия, имя и отчество.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Заложены в бюджете деньги на дальнейшее производство работ. Будут разрабатываться проекты на эти дома, по проектам будет определена сумма, и поэтапно мы будем эти дома укреплять за счет средств нашего бюджета, к сожалению», - высказался Владимир Мутовкин.
А почему за бюджетные средства ,а не личные средства виновников этого воровства?Мутовкин так видно и горит желанием вместе с семьей переехать в этот разваливающийся дом ,а своё жилье предоставить пострадавшим.))) Сейчас будет оттепель,а если потом снова морозы и все это начнёт рушиться ,то снова ни кто не будет нести ответственность?Очередной бестолковый сапог на гражданской должности .

Гость||

Гость писал(a):

У каждой ситуации есть фамилия, имя и отчество.
Причем мы то эти фамилии прекрасно знаем ,а вот для силовиков эти фамилии невидимы ,как вампиры которые говорят в зеркалах не отражаются.)))

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте