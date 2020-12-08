Глава Пензы прокомментировал ситуацию с домами в Заре

08.12.2020 | 13:34

Во вторник, 8 декабря, глава Пензы Владимир Мутовкин на пресс-конференции прокомментировал ситуацию с проблемными домами в Заре, где, как сообщалось ранее, ввели режим ЧС.

«Там те же дефекты, которые и были, существенного ухудшения нет. Там укрепляется фундамент по одному дому, сейчас стоят маячки уже. Подрядная организация докладывает, что фундамент стабилизировался. По 110-му дому (на улиц Новоселов. - Прим. ред.) угроз нет, сейчас решается вопрос о необходимости укрепления внешнего контура, внешних стен.

По всем остальным домам ситуация не такая сложная. Заложены в бюджете деньги на дальнейшее производство работ. Будут разрабатываться проекты на эти дома, по проектам будет определена сумма, и поэтапно мы будем эти дома укреплять за счет средств нашего бюджета, к сожалению», - высказался Владимир Мутовкин.

Он пояснил, что больше всего денег направляется на вышеуказанный дом № 110, и подчеркнул: контроль с самого начала велся надлежащим образом.

«Мы заказывали строительство домов. Организация должна была запроектировать эти дома и построить. По проекту был ленточный фундамент. Мы, департамент ЖКХ, город, со своей стороны осуществляли контроль за выполнением работ. Был строительный контроль со стороны застройщика.

На момент приема этих домов никаких дефектов не было обнаружено. Потом начал проседать фундамент. По заключению соответствующих экспертиз, там грунты пластичные на определенной глубине, которые не позволяют делать такой фундамент.

Сейчас идет укрепление фундамента: изнутри задавливается небольшими свайками. По информации от производителя работ, в некоторых местах сваи заглубляются на 14 метров. То есть там не стоит вопрос о ненадлежащем контроле. А вот произошла такая ситуация», - объяснил глава города.

Дома в Заре предназначались для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Через некоторое время после сдачи в эксплуатацию в стенах появились трещины, были выявлены и другие проблемы.

После неоднократных обращений во всевозможные инстанции была достигнута договоренность об устранении дефектов в конструкциях зданий. Жильцов более чем 20 квартир решили переселить в другие помещения.

В декабре 2018 года было возбуждено уголовное дело по признакам халатности. В суд на рассмотрение оно поступило 8 мая 2020 года. Однако 4 июня стало известно, что производство прекратили из-за истечения срока давности, который составляет два года.

Летом приступили к устранению дефектов в строениях на улицах Новоселов и Сузюмова. Однако жители Зари продолжили жаловаться на бездействие мэрии.