Пензячка случайно узнала, что платит кредит за сданную в аренду квартиру

23.09.2025 | 15:45

45-летняя пензячка пострадала по вине бывшего мужа, который сдал их общую квартиру в аренду без ее разрешения.

Узнав об этом, женщина, выплачивающая ипотечный кредит за жилье, решила лично убедиться, что комнаты занимают чужие люди. Но прежде позвонила в полицию и сообщила о незаконных действиях экс-супруга.

Горожанка встретилась с квартиросъемщиками и объяснила им ситуацию. Арендаторы связались с хозяином, и он тут же приехал на место. В порыве злости мужчина ударил бывшую жену ножом по плечу и затем скрылся.

Прибывшие вскоре полицейские вызвали скорую помощь для пострадавшей. 46-летнего злоумышленника нашли и задержали. Он признался в нападении на экс-супругу, объяснив, что не смог справиться с агрессией.

По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, сообщили в областном УМВД РФ.