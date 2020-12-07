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Общество

Из-за проблем с домами в Заре ввели режим ЧС

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В Пензе введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующие постановления за подписью главы администрации Андрея Лузгина опубликованы на официальном сайте мэрии.

В документах уточняется, что режим функционирования «чрезвычайная ситуация» введен с 4 декабря до принятия специального решения «в связи с неравномерным осадком фундамента и потенциальной угрозой возникновения аварийной ситуации» в многоквартирных жилых домах № 111 и 114 на улице Новоселов.

Зона действия режима - в границах указанных домов. «Уровень реагирования сил и средств - местный», - говорится в документах.

К мероприятиям по ликвидации ЧС будут привлечены силы и средства Пензенского городского звена территориальной подсистемы единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС. Руководить работами должен начальник управления капитального строительства Игорь Умнов.

Дома в Заре предназначались для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Через некоторое время после сдачи в эксплуатацию в стенах появились трещины, были выявлены и другие проблемы.

После неоднократных обращений во всевозможные инстанции была достигнута договоренность об устранении дефектов в конструкциях зданий. Жильцов более чем 20 квартир решили переселить в другие помещения.

В декабре 2018 года было возбуждено уголовное дело по признакам халатности. В суд на рассмотрение оно поступило 8 мая 2020 года. Однако 4 июня стало известно, что производство прекратили из-за истечения срока давности, который составляет два года.

Летом приступили к устранению дефектов в строениях на улицах Новоселов и Сузюмова. Для капремонта дома № 110 на улице Новоселов разработали проектную документацию. Однако жители Зари продолжили жаловаться на бездействие мэрии.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

режим функционирования «чрезвычайная ситуация» введен с 4 декабря до принятия специального решения «в связи с неравномерным осадком фундамента и потенциальной угрозой возникновения аварийной ситуации» в многоквартирных жилых домах № 111 и 114 на улице Новоселов.
Ну до Нового года рухнет штоль?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В декабре 2018 года было возбуждено уголовное дело по признакам халатности. В суд на рассмотрение оно поступило 8 мая 2020 года. Однако 4 июня стало известно, что производство прекратили из-за истечения срока давности, который составляет два года.

Конгениально, теперь отвечать как бы не кому. Жопы прикрыты надежно. Так надо возобновить дело по вновь открывшимся обстоятельствам.

Гость||

Когда рухнут дома и будут трупы,может посадят ответственных???

Гость||

А что говорит Агагамагага?

Гость||

В стране третьего мира, да еще и не в столице, а в Богом забытом регионе, творить можно что угодно, и ничего за это не будет

Гость||

А губернатор знает?

Гость||

хорошо бы обрушились кто то сел хи хи

Гость||

Гость писал(a):

хорошо бы обрушились кто то сел хи хи
Какая же ты тварь! О простых людях подумал?

Гость||

Что за страна такая? Преступление есть, преступники известны, а наказания нет. Подсказка: это не Нигерия...

Гость||

В Пензе введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующие постановления за подписью главы администрации Андрея Лузгина опубликованы на официальном сайте мэрии.

В документах уточняется, что режим функционирования «чрезвычайная ситуация» введен с 4 декабря

В Пензе? Для двух домов?

Выселяйте срочно людей, сносите эти дома, никто решать ничего не будет, только время тянуть, дефекты устранять - деньги на ветер.

Гость||

Эту новость - на центральных канал! Режим ЧС!

Гость||

А говорили всё нормально, запеним, подкрасим и можно жить. Даже какого то спеца из стройакадемии приглашали. На что надеялись чинуши?

Гость||

Наличие потенциальной угрозы жизни и здоровью граждан вследствие нарушений обязательных требований является достаточным основанием для привлечения физических и юридических лиц к ответственности.

Имя: Гость
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