Из-за проблем с домами в Заре ввели режим ЧС

07.12.2020 | 09:33

В Пензе введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующие постановления за подписью главы администрации Андрея Лузгина опубликованы на официальном сайте мэрии.

В документах уточняется, что режим функционирования «чрезвычайная ситуация» введен с 4 декабря до принятия специального решения «в связи с неравномерным осадком фундамента и потенциальной угрозой возникновения аварийной ситуации» в многоквартирных жилых домах № 111 и 114 на улице Новоселов.

Зона действия режима - в границах указанных домов. «Уровень реагирования сил и средств - местный», - говорится в документах.

К мероприятиям по ликвидации ЧС будут привлечены силы и средства Пензенского городского звена территориальной подсистемы единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС. Руководить работами должен начальник управления капитального строительства Игорь Умнов.

Дома в Заре предназначались для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Через некоторое время после сдачи в эксплуатацию в стенах появились трещины, были выявлены и другие проблемы.

После неоднократных обращений во всевозможные инстанции была достигнута договоренность об устранении дефектов в конструкциях зданий. Жильцов более чем 20 квартир решили переселить в другие помещения.

В декабре 2018 года было возбуждено уголовное дело по признакам халатности. В суд на рассмотрение оно поступило 8 мая 2020 года. Однако 4 июня стало известно, что производство прекратили из-за истечения срока давности, который составляет два года.

Летом приступили к устранению дефектов в строениях на улицах Новоселов и Сузюмова. Для капремонта дома № 110 на улице Новоселов разработали проектную документацию. Однако жители Зари продолжили жаловаться на бездействие мэрии.