Общество

В регионе увеличили максимальную площадь жилья для сирот

В Пензенской области увеличили максимальный размер общей площади жилых помещений, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Законопроект рассмотрели на сессии Заксобра в пятницу, 26 сентября.

До этого максимальный размер равнялся 40 кв. м, однако анализ рынка недвижимости показал, что квартир такой площади либо мало, либо вовсе нет.

На практике органы местного самоуправления зачастую покупали жилье большей площади, но за сумму, не превышающую размера субвенции.

В связи с этим максимальную площадь выделяемого сиротам жилья решили увеличить до 50 кв. м. Нижний предел оставили прежним - 28 кв. м.

Присутствовавший на сессии губернатор Олег Мельниченко напомнил, что в 2025 году запланировано предоставление помещений 350 лицам из указанных категорий, для чего в бюджет заложено 1 млрд 290 млн рублей. По его мнению, новая норма будет отвечать современным строительным реалиям.

