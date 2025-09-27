Части семей решили дать возможность основать родовую усадьбу

В Госдуму РФ внесли законопроект, в котором предлагается выделять бесплатные земельные участки парам, которые прожили в браке не менее 10 лет и воспитывают как минимум 1 ребенка. Документ опубликован в думской электронной базе.
По мнению авторов инициативы, нововведение улучшит благосостояние семей, положительно скажется на здоровье супругов, «а также станет подспорьем для основания родовой усадьбы, для рождения детей и их всестороннего развития».
Выделяемая земля должна быть обеспечена всей необходимой инфраструктурой и коммуникациями. Она станет собственностью всех членов семьи в равных долях.
Если законопроект примут, он вступит в силу со дня его официального опубликования.
В Пензенской области бесплатные земельные участки предоставляют под жилую застройку многодетным семьям. Такая же мера поддержки положена участникам СВО и служащим в добровольческих формированиях, которые содействуют выполнению задач, возложенных на войска национальной гвардии.