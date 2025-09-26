Общество

В Иссинской участковой больнице завершается ремонт фасада

В Иссинской участковой больнице продолжается капитальный ремонт. Сейчас специалисты обновляют фасад здания, работы завершены на 90%.

Как сообщили в региональном минздраве, в настоящее время подрядчик утепляет фасад и монтирует металлокассеты.

Подрядчик на 75% выполнил внутренние работы, демонтировал входную группу больницы, чтобы сделать новую.

«Капитальный ремонт терапевтического корпуса предусматривает значительное обновление внешнего облика здания с использованием современных и технологичных строительных материалов. Это позволит повысить комфорт для пациентов и сотрудников, а также продлить срок службы здания», - рассказала главный врач больницы Юлия Тивикова.

Планируется, что ремонт завершится в октябре 2025-го.

Работы стартовали весной 2024 года, их стоимость составила более 40 млн рублей. Предполагалось обновить терапевтическое отделение и круглосуточный стационар. Зданию 50 лет, его ни разу не ремонтировали.

В июне 2025-го стало известно, что подрядчик, занимавшийся обновлением стационара терапевтического отделения, фасада и входных групп терапевтического корпуса, включен в реестр недобросовестных поставщиков.

25 марта и 28 августа 2024 года учреждение по результатам проведенных электронных аукционов заключило 2 контракта с фирмой, которая должна была завершить капремонт до 31 октября 2025-го.

«Частично объем работ, запланированный на 2024 год, подрядчиком выполнен, однако в 2025 году выполнение работ обществом приостановлено. Рабочие на объекте отсутствовали, работы не велись, произошло существенное отставание от графика, в связи с чем были приняты решения об одностороннем отказе от исполнения контрактов», - сообщили в Пензенском УФАС России.

Объяснения своих действий подрядчик не предоставил.

Источник — фото минздрава
