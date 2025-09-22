Квартира недели в ЖК «Созвездие»: выгода - более 540 000 рублей

«Термодом» подготовил выгодное предложение о покупке квартиры в «Созвездии» - одном из топовых жилых комплексов страны по версии портала ЕРЗ.РФ.
Только с 22 по 28 сентября приобрести 1-комнатную квартиру в монолитном 25-этажном доме «Атлас» можно с выгодой в 540 650 рублей. Новая цена действует в рамках акции «Время выгодных решений».
Квартира недели расположена на 5-м этаже, ее площадь - более 50 кв. м, из спальни открываются виды на 2 стороны. Остальное - по классике: вместительная прихожая, из кухни можно попасть на лоджию, имеется корзина под кондиционер.
Из дополнительных плюсов жизни в «Созвездии»:
- функциональная единая входная группа с офисом управляющей компании;
- закрытое дворовое пространство;
- подземный паркинг;
- 2 минуты до набережной;
- шаговая доступность всех необходимых для полноценной жизни объектов.
Ключи вручаются сразу в день покупки.
Акция «Время выгодных решений» действует при ипотеке или 100%-й оплате.
Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.