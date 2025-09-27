27.09.2025 | 10:32

В субботу, 27 сентября, председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил работников дошкольных учреждений с профессиональным праздником.

«Важность вашей работы сложно переоценить. С вашей помощью дошколята учатся общаться друг с другом, познают мир, приобретают необходимые жизненные навыки. Вы обучаете их добру и справедливости, самостоятельности и ответственности, взаимопомощи и взаимовыручке, вносите достойный вклад в воспитание патриотизма и раскрываете способности и таланты ребят», - отметил Денис Соболев.

Он поблагодарил работников дошкольных учреждений города за их труд, чуткость и доброе отношение к воспитанникам.

«Искренне желаю счастья, здоровья, добра, благополучия, успехов в труде, исполнения всех желаний», - завершил поздравление Денис Соболев.