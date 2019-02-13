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Общество | В Заре начали устранять дефекты в новых домах для переселенцев

13.02.2019|13:19
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В Заре подрядные организации приступают к устранению дефектов в новых домах в рамках гарантийных обязательств.

Строения предназначались для пензенцев, расселяемых из ветхого и аварийного жилья. Вскоре после сдачи в эксплуатацию в стенах появились трещины, возникли и другие проблемы.

Так, у собственников имеются нарекания к монтажу оконных конструкций и балконных блоков, работе систем вентиляции. В санузлах некоторых квартир образовалась плесень.

В среду, 13 февраля, глава городской администрации Виктор Кувайцев приехал на место, чтобы оценить фронт работ.

На улице Сузюмова, 5, специалисты ООО «Стройпартнер» до 28 февраля должны устранить замечания по деформациям и тонким поверхностным трещинам. Работа системы вентиляции в этом доме уже восстановлена.

На улице Сузюмова, 6, и Новоселов, 113 и 115, ООО «Земстройинвест» предстоит решить проблему с оконными конструкциями.

«По ситуации с домом на улице Новоселов, 110, на данный момент продолжается судебный процесс», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Источник — фото www.penza-gorod.ru
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Гость|13.02.2019 13:37|

Позор

Гость|13.02.2019 13:52|

penzainform.ru писал(a):

тонким поверхностным трещинам
ну замажут они сверху штукатуркой, стена все равно будет промерзать.

Гость|13.02.2019 13:52|

Замазать трещины - это не решение проблемы. Новые пойдут, опять замажут, и так до окончания гарантийного срока? Нужно делать металлическую стяжку по периметру дома, как минимум.

Гость|13.02.2019 13:56|

Гость писал(a):

Замазать трещины - это не решение проблемы. Новые пойдут, опять замажут, и так до окончания гарантийного срока?
На это и расчет. А после гарантийного срока копите на капремонт хе-хе..

Гость|13.02.2019 14:06|

Не факт,что металлическая стяжка решит проблему. Там фундаменты проседают. Надо усиливать фундамент,потом металлическую стяжку. И контролировать процесс дальше. Гарантийные обязательства нужно продлевать,потому как дом рушится в виду конструктивных просчётов,а не из-за недочетов отдельных стройматериалов. Из контролирующих ведомств кто понес наказание,озвучьте пожалуйста.

Гость|13.02.2019 14:16|

Гость писал(a):

Из контролирующих ведомств кто понес наказание,озвучьте пожалуйста.
В сад... Все в сад!

Гость|13.02.2019 14:22|

Хорошо, что в Буртасии есть великие "кукловоды"....!!!

После этого "ремонта", ничего не изменится, пустая трата времени....

Гость|13.02.2019 14:23|

Тяп-ляп и готово, денежки попилили на строительстве, теперь еще и на ремонте попилят... скучно тут у вас девочки...

Гость|13.02.2019 14:24|

... Дотянут до гарантийного срока, и вся их миссия будет выполнена, а деньги "освоены"...

Гость|13.02.2019 14:26|

жалко людей...

Гость|13.02.2019 14:28|

подлатают немного и хорош, всё равно эти квартиры людям за так достались. Раньше они жили в ещё худших условиях, а сейчас им нормально. В любом случае дома простоят больше , чем длительность жизни этих людей. Там же в основном алкаши и наркоманы переселены , ну и старухи у которых жизнь уже к концу идёт.

Гость|13.02.2019 14:30|

Гримёры)

Гость|13.02.2019 14:31|

Гость писал(a):

Гость|13.02.2019 14:28|

подлатают немного и хорош, всё равно эти квартиры людям за так достались. Раньше они жили в ещё худших условиях, а сейчас им нормально. В любом случае дома простоят больше , чем длительность жизни этих людей. Там же в основном алкаши и наркоманы переселены , ну и старухи у которых жизнь уже к концу идёт.

Вот эти старухи Вас еще переживут.... Вопрос в чем? Украдены деньги, но никто не наказан...

Гость|13.02.2019 14:34|

Гость писал(a):

Вот эти старухи Вас еще переживут.
Всякое возможно. Но старухам под конец жизни не всё ли равно где помирать . Есть трещины или нет их, это уже не их проблемы, хотя под старость они часто бешенными становятся, так и норовят в какую нибудь рубиловку или проблему впрячься.

Гость|13.02.2019 14:45|

Гость писал(a):

Вопрос в чем? Украдены деньги, но никто не наказан...
Не за всякое воровство полагается наказание...

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