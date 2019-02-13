13.02.2019 | 13:19

В Заре подрядные организации приступают к устранению дефектов в новых домах в рамках гарантийных обязательств.

Строения предназначались для пензенцев, расселяемых из ветхого и аварийного жилья. Вскоре после сдачи в эксплуатацию в стенах появились трещины, возникли и другие проблемы.

Так, у собственников имеются нарекания к монтажу оконных конструкций и балконных блоков, работе систем вентиляции. В санузлах некоторых квартир образовалась плесень.

В среду, 13 февраля, глава городской администрации Виктор Кувайцев приехал на место, чтобы оценить фронт работ.

На улице Сузюмова, 5, специалисты ООО «Стройпартнер» до 28 февраля должны устранить замечания по деформациям и тонким поверхностным трещинам. Работа системы вентиляции в этом доме уже восстановлена.

На улице Сузюмова, 6, и Новоселов, 113 и 115, ООО «Земстройинвест» предстоит решить проблему с оконными конструкциями.

«По ситуации с домом на улице Новоселов, 110, на данный момент продолжается судебный процесс», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.