Каменщик «Рисана» занял 3-е место в финале всероссийского конкурса

Каменщик строительной группы «Рисан» Иван Афтаев занял третье место в финале всероссийского конкурса «Строймастер». Соревнования завершились в Санкт-Петербурге.

Иван Афтаев участвовал в профессиональной лиге в номинации «Лучший каменщик» и показал отличный результат.

Сразу после награждения в пятницу, 26 сентября, он признался, что его переполняют эмоции.

«Очень рад, что получилось показать достойный результат, ведь я представлял не только Пензенскую область, но и весь Приволжский федеральный округ. Соперники в номинации были очень сильные, лучшие из лучших, они не первый раз занимают призовые места», - отметил Афтаев.

Каменщик «Рисана» занял 3-е место в финале всероссийского конкурса

Каждый участник показал высочайший уровень мастерства и доказал, что профессия строителя - одна из самых важных и уважаемых.

Таким образом, один из лучших каменщиков России трудится в Пензе. Сейчас он вместе с другими специалистами возводит квартал бизнес-класса Scala City на улице Карпинского.

Афтаев начал твой трудовой путь в качестве каменщика именно в компании «Рисан». Стаж работы у него уже 15 лет. За это время специалист внес вклад в строительство примерно 35 домов.

Источник — фото СРО «Большая Волга»
