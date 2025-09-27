Последнее воскресенье сентября окажется прохладным и дождливым

27.09.2025 | 16:54

В воскресенье, 28 сентября, в Пензенской области ожидается дождливая и прохладная погода, сообщили в Приволжском УГМС.

В ночь на последний в этом месяце выходной температура опустится до +1…+6 градусов. Местами в регионе пройдет небольшой или умеренный дождь.

Утром будет около +7, ожидается дождь.

Днем синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Прогнозируются небольшой дождь и северо-восточный ветер со скоростью 8-13 м/с.

Термометр покажет +7…+12 градусов.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни небо над Пензенской областью затянет фронтальная облачность, поэтому приток солнечного света и тепла будет небольшим и дневная температура не превысит +13.