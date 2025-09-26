27 сентября погода не порадует жителей Пензенской области

26.09.2025 | 20:30

В субботу, 27 сентября, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь, сообщили в Приволжском УГМС.

Ветер подует с запада со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на субботу в прогнозе +1...+6 градусов, преимущественно без осадков. Днем термометры покажут +9...+14. В ночь на воскресенье ртутные столбики снова опустятся до +1...+6, пройдет небольшой, местами умеренный дождь.

В народном календаре 27 сентября - Воздвижение. В старину подмечали: заморозки с утра - к скорой зиме, а ясная и теплая погода - к поздней.

В целом в предстоящие выходные погода в Пензенской области будет дождливой и холодной.