Озвучены итоги второго дня отопительного сезона в Пензе

26.09.2025 | 20:41

Глава Пензы Олег Денисов отчитался об итогах второго дня отопительного сезона в городе. По его словам, запущены 67 центральных тепловых пунктов.

«Подключили 64% образовательных учреждений, 42% стационаров. Поступательно подаем теплоноситель в объекты культуры, спорта, социальной сферы и в жилой фонд», - написал чиновник в своем телеграм-канале.

Олег Денисов подчеркнул, что процесс идет в плановом режиме.

Отопительный период в областном центре стартовал 25 сентября (для сравнения: в 2024-м - 9 октября).

Объясняя ранний старт, глава город отметил, что это необходимо для предотвращения роста заболеваемости ОРВИ и гриппом среди населения на фоне холодов.