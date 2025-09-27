Бесплатным горячим питанием хотят обеспечить всех школьников

27.09.2025 | 12:40

Госдума РФ рассмотрит законопроект, в котором предлагается обеспечить всех школьников бесплатным горячим питанием. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Ученикам хотят предоставлять питание не менее 1 раза в день. Речь идет о школьниках, осваивающих программы основного общего и среднего общего образования в государственных и муниципальных организациях.

«Горячее питание детей во время пребывания в школе является одним из важных условий поддержания их здоровья и способности к эффективному обучению. Многолетний опыт наблюдений педагогов и врачей показал, что школьники, не потребляющие во время учебного дня горячую пищу, быстрее утомляются, чаще жалуются на головные боли, на усталость, на боли в желудке, плохое настроение и пониженную работоспособность. Болезни желудка среди детей школьного возраста занимают второе место после заболеваний опорно-двигательного аппарата», - отмечается в пояснительной записке.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Сейчас бесплатным горячим питанием обеспечены все ученики начальных классов (с 1-го по 4-й). Им полагаются 1 блюдо и 1 напиток. В зависимости от смены это может быть завтрак, обед или полдник.