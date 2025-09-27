Общество

Бесплатным горячим питанием хотят обеспечить всех школьников

Печать
Telegram

Госдума РФ рассмотрит законопроект, в котором предлагается обеспечить всех школьников бесплатным горячим питанием. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Ученикам хотят предоставлять питание не менее 1 раза в день. Речь идет о школьниках, осваивающих программы основного общего и среднего общего образования в государственных и муниципальных организациях.

«Горячее питание детей во время пребывания в школе является одним из важных условий поддержания их здоровья и способности к эффективному обучению. Многолетний опыт наблюдений педагогов и врачей показал, что школьники, не потребляющие во время учебного дня горячую пищу, быстрее утомляются, чаще жалуются на головные боли, на усталость, на боли в желудке, плохое настроение и пониженную работоспособность. Болезни желудка среди детей школьного возраста занимают второе место после заболеваний опорно-двигательного аппарата», - отмечается в пояснительной записке.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Сейчас бесплатным горячим питанием обеспечены все ученики начальных классов (с 1-го по 4-й). Им полагаются 1 блюдо и 1 напиток. В зависимости от смены это может быть завтрак, обед или полдник.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети