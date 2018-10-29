29.10.2018 | 15:40

Пензенские следователи заинтересовались тем, в каких условиях находятся участники федеральной программы переселения из ветхого и аварийного жилья.

На протяжении года из Зари поступают многочисленные жалобы населения на плохую работу вентиляционной системы, на то, что капитальные стены буквально расходятся. А ведь пятиэтажки сдали относительно недавно - всего пару лет назад.

«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса Российской Федерации «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Жильцы дома № 110 на улице Новоселов уже не считают количество строительных маячков в квартирах, на лестничных маршах, на фасаде. На каждой стене по несколько отметок. Большинство из них появилось в 2017 году.

Однако людям продолжают говорить о том, что их жизни ничто не угрожает. У тех, кто переехал в Зарю, на этот счет свое мнение.

«Это живая гробница, вы понимаете? Нет? А потому что вы здесь не живете», - пожаловалась женщина.

Муниципальный контракт на строительство восьми многоквартирных домов в Заре был заключен с одной из пензенских компаний.

«В рамках контракта общество с ограниченной ответственностью «Сурский квартал» заключило договор субподряда с иными организациями, которые осуществили строительство восьми многоквартирных жилых домов по улицам Новоселов и Сюзюмова в городе Пензе. Впоследствии, после расселения граждан из аварийного и ветхого жилья, при эксплуатации вновь построенных домов выявлены неравномерные осадки фундаментов домов, которые повлекли за собой образование трещин в фундаментных блоках и несущих конструкциях, что представляет опасность для жизни и здоровья граждан», - добавила Татьяна Махницкая.

«Управлением капитального строительства начиная с 2017 года велась претензионная работа в отношении ООО «Сурский квартал». Однако, учитывая, что в 2017 году в отношении данной организации Арбитражным судом Пензенской области была введена процедура банкротства, самостоятельно данная организация отказалась и не смогла устранить данные замечания», - отметил заместитель главы администрации г. Пензы Магомед Агамагомедов.

В рамках расследования уголовного дела изъята проектная и техническая документация. В ходе ее изучения будет дана оценка, на каком этапе были допущены ошибки, которые привели к серьезным проблемам с домами.