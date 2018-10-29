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Криминал | Живущие в Заре пензенцы называют свою новостройку живой гробницей

29.10.2018|15:40
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Пензенские следователи заинтересовались тем, в каких условиях находятся участники федеральной программы переселения из ветхого и аварийного жилья.

На протяжении года из Зари поступают многочисленные жалобы населения на плохую работу вентиляционной системы, на то, что капитальные стены буквально расходятся. А ведь пятиэтажки сдали относительно недавно - всего пару лет назад.

«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса Российской Федерации «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Жильцы дома № 110 на улице Новоселов уже не считают количество строительных маячков в квартирах, на лестничных маршах, на фасаде. На каждой стене по несколько отметок. Большинство из них появилось в 2017 году.

Однако людям продолжают говорить о том, что их жизни ничто не угрожает. У тех, кто переехал в Зарю, на этот счет свое мнение.

«Это живая гробница, вы понимаете? Нет? А потому что вы здесь не живете», - пожаловалась женщина.

Муниципальный контракт на строительство восьми многоквартирных домов в Заре был заключен с одной из пензенских компаний.

«В рамках контракта общество с ограниченной ответственностью «Сурский квартал» заключило договор субподряда с иными организациями, которые осуществили строительство восьми многоквартирных жилых домов по улицам Новоселов и Сюзюмова в городе Пензе. Впоследствии, после расселения граждан из аварийного и ветхого жилья, при эксплуатации вновь построенных домов выявлены неравномерные осадки фундаментов домов, которые повлекли за собой образование трещин в фундаментных блоках и несущих конструкциях, что представляет опасность для жизни и здоровья граждан», - добавила Татьяна Махницкая.

«Управлением капитального строительства начиная с 2017 года велась претензионная работа в отношении ООО «Сурский квартал». Однако, учитывая, что в 2017 году в отношении данной организации Арбитражным судом Пензенской области была введена процедура банкротства, самостоятельно данная организация отказалась и не смогла устранить данные замечания», - отметил заместитель главы администрации г. Пензы Магомед Агамагомедов.

В рамках расследования уголовного дела изъята проектная и техническая документация. В ходе ее изучения будет дана оценка, на каком этапе были допущены ошибки, которые привели к серьезным проблемам с домами.

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Гость|29.10.2018 19:01|

ЖАЛЬ,ЧТО НЕТ ТОВАРИЩА И.В.СТАЛИНА.

Гость|29.10.2018 19:04|

Почему белозерцев молчит?

Гость|29.10.2018 19:05|

администрация до тянет когда гарантия на дом кончится

Гость|29.10.2018 19:07|

гарантия на дом кончится и предоставят ремонт жильцам

Гость|29.10.2018 19:13|

penzainform.ru писал(a):

заместитель главы администрации г. Пензы Магомед Агамагомедов.
ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ЭТОТ СУДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЛИЧНО ВИДЕЛ,КАКОЙ ТАМ ФУНДАМЕНТ.ОН НЕ РАССКАЗЫВАЕТ.РЫЛСЯ КОТЛОВАН ПОД ДОМ.ЗАСЫПАЛСЯ ПЕСКОМ.ТРАМБОВАЛИ(УКАТЫВАЛИ) ДОРОЖНЫМИ КАТКАМИ.ЗАТЕМ ПРОСТО УКЛАДЫВАЛИ НА ЭТОТ ПЕСОК ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И НА НИХ ВОЗВОДИЛИ ЭТИ ДОМА.ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЛЮДЕЙ,КОТОРЫЕ ЭТИ ДОМА ПЕРВОЙ СЕРИИ ВАЯЛИ,А ЭТОТ СУДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЭТО ВСЁ ПРОПУСКАЛ.НА СЧЁТ ТОГО ЗАКАПЫВАЛИ ЛИ ДЕРЕВЬЯ ПОД ДОМА ИНФОРМАЦИЮ НЕ ПОДТВЕРДИЛИ.НЕ ВИДЕЛИ.

Гость|29.10.2018 19:19|

Не бывает судимых джигитов.Горец.Папаху,кинжал и даешь лезгинку

Гость|29.10.2018 19:23|

На Кавказе есть гора, Эльбрус называется.

Гость|29.10.2018 19:48|

penzainform.ru писал(a):

В рамках расследования уголовного дела изъята проектная и техническая документация. В ходе ее изучения будет дана оценка, на каком этапе были допущены ошибки, которые привели к серьезным проблемам с домами.
Уголовное дело прежде всего надо заводить на членов комиссии, поставивших свою подпись в акте приёмки данных домов.

Гость|29.10.2018 20:13|

пущяй расследуют глядишь и получиться.

Имя: Гость
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