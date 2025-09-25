Сетевое издание|18+|Четверг|25 сен 2025|10:47
Губернатор осмотрел набережную от «Рисана»

Генеральный директор «Рисана» Сергей Лисовол показал губернатору Пензенской области Олегу Мельниченко и министру физической культуры и спорта региона Евгении Бочкаревой промежуточный результат благоустройства набережной пруда в Арбекове в среду, 24 сентября.

«Тут много зелени, подращенные деревья, площадка пляжного волейбола. Здесь можно проводить соревнования, есть трибуны для зрителей. Для детей тоже все предусмотрено, плюс есть рекреационные зоны, будет отдельный спортивный зал, ресторан, где можно будет посидеть и провести время. Мне кажется, обновленная набережная станет одним из самых популярных мест у жителей нашего города», - поделился впечатлениями Олег Мельниченко.

Строительная группа «Рисан» вложила более 400 млн рублей в обустройство нового пространства на 2,5 га для досуга и отдыха горожан. Протяженность набережной - свыше 600 метров. Эта территория уже получила свое название - «Лэйк парк». Она будет открыта для всех желающих после завершения оставшейся части благоустройства.

«Мы спроектировали жилые комплексы так, что они находятся выше уровня прогулочной зоны: из окон будут открываться захватывающие виды на воду и красивую набережную, а приходить сюда, заниматься спортом и прогуливаться здесь смогут все. Единственная просьба к нашим гостям: хранить и беречь то, что мы сделали», - отметил Сергей Лисовол.

В вейк-парке смонтированы реверсивные буксировочные установки и кольцевая трасса длиной почти 1 км на 6 опорах, которая делает траекторию плавной и позволяет заниматься нескольким спортсменам одновременно. Конфигурация и оснащение помогут вывести этот вид спорта в Пензенской области на новый уровень.

Евгения Бочкарева отметила, что в июле 2026 года запланировано принять в вейк-парке чемпионат России по воднолыжному спорту.

«Во-первых, этот вейк-парк располагается в доступной горожанам локации, то есть здесь не только спортивные мероприятия можно проводить, но и праздники для населения, направленные на популяризацию здорового образа жизни. Во-вторых, тот факт, что уже в следующем году этот объект примет самый крупный старт страны, станет большим толчком для развития воднолыжного спорта в Пензенской области. Конечно, я думаю, что появление новых пензенских чемпионов не за горами», - добавила глава минспорта.

Набережную дополнит коммерческая линия квартала Lake Town, где откроются востребованные магазины и кафе. Кроме того, между жилыми комплексами Lake Town и Upgrade Family планируется создать прогулочный бульвар и связать его и набережную кольцевым маршрутом для прогулок на велосипеде и пешком.

