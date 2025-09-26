Сетевое издание|18+|Пятница|26 сен 2025|12:50
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в MAX PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Дождь |

Общество

В Пензе хотят построить еще одну дорогу из Зари к трассе М-5

Печать
Telegram

В Пензе рассматривается вопрос строительства еще одной дороги, которая соединит Зарю с трассой М-5. По плану, она будет идти от конца улицы Новоселов к развязке на 624-м километре.

В пятницу, 26 сентября, депутаты гордумы на сессии проголосовали за перераспределение средств, полагающихся управлению градостроительства и архитектуры, и выделение на строительство указанной дороги 1 млн рублей в 2025 году и 1 млн в 2026-м.

«Мы предусматриваем такие незначительные деньги, но в случае доведения до нас лимитов от Министерства строительства Пензенской области, из дорожного фонда, город примет участие, это позволит своевременно заключить контракт на строительство», - пояснила начальник финансового управления Пензы Ольга Завьялкина.

По ее словам, поскольку микрорайон Заря развивается, имеющейся дороги на улице Новоселов, которую отремонтировали в этом году, недостаточно.

«Она не отвечает всем требованиям: какая нагрузка, какой поток машин. Соответственно, рассматривается вопрос строительства дороги, которая соединит развязку и улицу Новоселов, что позволит данный микрорайон разгрузить, комфортно жить», - добавила Ольга Завьялкина.

Ранее стало известно, что судьбу левого поворота с улицы Новоселов на М-5 будет решать «Поволжуправтодор». Там пока не дают категоричного ответа, заявил замглавы администрации Пензы Ильдар Усманов 11 сентября.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети