В Пензе хотят построить еще одну дорогу из Зари к трассе М-5

26.09.2025 | 11:50

В Пензе рассматривается вопрос строительства еще одной дороги, которая соединит Зарю с трассой М-5. По плану, она будет идти от конца улицы Новоселов к развязке на 624-м километре.

В пятницу, 26 сентября, депутаты гордумы на сессии проголосовали за перераспределение средств, полагающихся управлению градостроительства и архитектуры, и выделение на строительство указанной дороги 1 млн рублей в 2025 году и 1 млн в 2026-м.

«Мы предусматриваем такие незначительные деньги, но в случае доведения до нас лимитов от Министерства строительства Пензенской области, из дорожного фонда, город примет участие, это позволит своевременно заключить контракт на строительство», - пояснила начальник финансового управления Пензы Ольга Завьялкина.

По ее словам, поскольку микрорайон Заря развивается, имеющейся дороги на улице Новоселов, которую отремонтировали в этом году, недостаточно.

«Она не отвечает всем требованиям: какая нагрузка, какой поток машин. Соответственно, рассматривается вопрос строительства дороги, которая соединит развязку и улицу Новоселов, что позволит данный микрорайон разгрузить, комфортно жить», - добавила Ольга Завьялкина.

Ранее стало известно, что судьбу левого поворота с улицы Новоселов на М-5 будет решать «Поволжуправтодор». Там пока не дают категоричного ответа, заявил замглавы администрации Пензы Ильдар Усманов 11 сентября.