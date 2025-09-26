В Пензу привезут ковчежцы с мощами 2 святителей

26.09.2025 | 18:43

В 8:00 субботы, 4 октября, в Пензу прибудут ковчежцы с мощами святителей Николая Чудотворца и Спиридона Тримифунтского.

Святыни будут находиться в Успенском соборе на Захарова, 6. Поклониться им можно будет до 19 октября.

«Храм открыт с 7:00 до 19:00», - сообщили в Пензенской епархии.

Перед ковчежцами будут совершать молебны с акафистами все время пребывания их в храме: святителю Спиридону Тримифунтскому - в 16:00 по будням, Николаю Чудотворцу - в 9:30 по будням и сразу после окончания поздней литургии по воскресеньям (около 11:00).

Николай Чудотворец с древности считался покровителем моряков, путешественников, купцов, а также несправедливо осужденных и детей.

К святому Спиридону Тримифунтскому часто обращаются за помощью в решении жилищных вопросов и других проблем, связанных с имуществом.