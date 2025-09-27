Общество

Подсчитано число педработников старше 45 лет в детских садах

Печать
Telegram

В регионе в 2024 году насчитывалось 10 316 работников дошкольных образовательных учреждений. Такие данные привел Пензастат в публикации, приуроченной ко Дню воспитателя, который отмечается в субботу, 27 сентября.

93,1% сотрудников - женщины, 6,9% - мужчины, отмечается в исследовании. В их числе 81,3% – это воспитатели и старшие воспитатели, 6,6% - логопеды, 6,4% - музыкальные работники, 2,8% - инструкторы по физкультуре, 1,7% - педагоги-психологи.

У 50,4% педработников стаж 20 лет и более, у 16,4% - от 15 до 20, у 13,9% - от 10 до 15, у 9,2% - от 5 до 10, у 6% - меньше 3 лет, у 4,1% - от 3 до 5.

Большинству сотрудников (1 570) - от 45 до 54 лет, 1 538 – от 35 до 44. 929 – специалисты 55-64 лет, 548 – 25-34. В дошкольных образовательных учреждениях области насчитывалось всего 262 сотрудника до 25 лет и 151 – 65 и старше.

Также в Пензастате подсчитали численность мест в дошкольных организациях, приходящихся на 1 000 детей. В регионе показатель составил 962.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети