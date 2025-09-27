Подсчитано число педработников старше 45 лет в детских садах

27.09.2025 | 15:33

В регионе в 2024 году насчитывалось 10 316 работников дошкольных образовательных учреждений. Такие данные привел Пензастат в публикации, приуроченной ко Дню воспитателя, который отмечается в субботу, 27 сентября.

93,1% сотрудников - женщины, 6,9% - мужчины, отмечается в исследовании. В их числе 81,3% – это воспитатели и старшие воспитатели, 6,6% - логопеды, 6,4% - музыкальные работники, 2,8% - инструкторы по физкультуре, 1,7% - педагоги-психологи.

У 50,4% педработников стаж 20 лет и более, у 16,4% - от 15 до 20, у 13,9% - от 10 до 15, у 9,2% - от 5 до 10, у 6% - меньше 3 лет, у 4,1% - от 3 до 5.

Большинству сотрудников (1 570) - от 45 до 54 лет, 1 538 – от 35 до 44. 929 – специалисты 55-64 лет, 548 – 25-34. В дошкольных образовательных учреждениях области насчитывалось всего 262 сотрудника до 25 лет и 151 – 65 и старше.

Также в Пензастате подсчитали численность мест в дошкольных организациях, приходящихся на 1 000 детей. В регионе показатель составил 962.