Жители «Рисана» встретили осень на фестивале «Пошуршим»

Строительная группа «Рисан» организовала в Пензе большой осенний праздник и пригласила на него жителей всех своих комплексов. Фестиваль «Пошуршим» в очередной раз состоялся в Парке времен, который компания благоустроила несколько лет назад.

В субботний день пензенцы из разных районов города собрались в Ближнем Арбекове, чтобы насладиться теплыми осенними деньками, пообщаться с соседями и весело провести время.

Жители «Рисана» встретили осень на фестивале «Пошуршим»

«Компания «Рисан» любит своих жителей. Этот праздник - лишь одна из объединяющих активностей, которые мы организуем для них. Мы хотим, чтобы люди заводили новые знакомства, дружили с соседями и чувствовали себя комфортно, даже переезжая из одного проекта «Рисана» в другой (а это распространенная практика)», - отметил генеральный директор строительной группы Сергей Лисовол.

Он добавил, что компания «Рисан» для подобных праздников задействует локации, которые сама же ранее благоустроила, и добавил, что следующим летом большое событие планируется провести в новом «Лэйк Парке» в Дальнем Арбекове.

Жители «Рисана» встретили осень на фестивале «Пошуршим»

Организаторы подготовили для гостей праздника развлечения на любой вкус. Впервые состоялся футбольный турнир между жителями - летом для них проходили открытые тренировки, а осенью они смогли показать, как сплотились и чему научились.

Отдохнуть и узнать новое гости праздника могли в лектории - там провели мастер-класс от повара, рассказали об арт-проекте, организовали творческую презентацию подросткового центра «Двор» и открытое обсуждение благоустройства общественных пространств от «Рисана». А в перерывах удавалось потанцевать и спеть вместе с кавер-группами.

Жители «Рисана» встретили осень на фестивале «Пошуршим»

Поддержать соседей и узнать об их увлечениях можно было на конкурсах на лучший осенний букет, самый вкусный пирог и на дефиле с питомцами.

Всех ждали бесплатные угощения: вата, попкорн, напитки и мороженое. Дети и взрослые могли своими руками на мастер-классах изготовить свечи, закладки для книг, магнитики и фигурки из шаров, а также поиграть в настольные игры, проверить координацию на баланс-борде, пострелять из лука.

Узнать, как присоединиться к числу счастливых жителей «Рисана», можно на сайте risan-penza.ru.

Реклама. Заказчик - ИП Петракова Н. В., ИНН 583600095981.

