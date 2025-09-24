Министр призвал ускорить темп работ в кузнецкой поликлинике

24.09.2025 | 19:38

В среду, 24 сентября, в Кузнецке проверили ход строительства взрослой поликлиники. Объект посетил глава регионального минстроя Александр Гришаев.

В здании завершили прокладку электрокоммуникаций, настроили систему водоотведения. Специалисты благоустраивают территорию.

Гришаев призвал увеличить темп работ, чтобы помещения скорее смогли принять медицинское оборудование, рассказали в министерстве.

Ранее стало известно, что новую поликлинику в Кузнецке хотят открыть до конца 2025 года. К строительству приступили в 2023-м. На оснащение учреждения направят 464 млн рублей. В том же здании разместят онкоцентр.

Новый объект войдет в структуру Кузнецкой межрайонной больницы, к которой сейчас относятся 4 поликлиники. Они не соответствуют современным нормам и требованиям к зданиям, где размещаются медицинские организации. В них невозможно расположить все функциональные подразделения и развести потоки пациентов.