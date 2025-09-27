Больше 50% парков и скверов в области остаются неблагоустроенными

27.09.2025 | 14:03

В Пензенской области оценили, насколько благоустроены дворы многоэтажек и зеленые зоны

(парки, скверы, набережные). Итоги исследования приведены в постановлении правительства региона.

В Сурском крае насчитывается 408 муниципальных территорий общего пользования. Из них благоустроено только 49,5%.

Из 4 609 дворов сейчас благоустроены (полностью освещены, есть спортивные и детские площадки) 1 445, или 31,4%.

«Существующие программы благоустройства носят точечный, несистемный характер, не имеют критериев оценки эффективности и даже минимальных параметров необходимых работ. Мероприятия в части повышения показателей доступности среды для маломобильных групп, как правило, направлены на обеспечение доступности лишь отдельных объектов», - отмечается в документе.

Основными проблемами в Пензенской области названы недостаток бюджетных денег на озеленение и благоустройство населенных пунктов, плохое состояние асфальта во дворах и на общественных территориях, нехватка урн, скамеек, отсутствие освещения, множество больных и погибших деревьев.

Решать все эти вопросы хотят поэтапно до 2030 года путем реализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды».