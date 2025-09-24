ЖК «Созвездие»: в продаже появились уникальные квартиры

24.09.2025 | 17:05

«Термодом» подготовил уникальное предложение для тех, кто искал квартиру в жилом комплексе «Созвездие» в Городе Спутнике.

В продажу запущено 11 квартир, аналогичных которым в этом ЖК нет. В доме класса «космос» на выбор предложены 1-, 2-, 3- и 4-комнатные с перегородками, проведенной электрикой и предчистовой отделкой.

Сам дом - монолитный 24-этажный «Атлас» - не только является самым высоким жилым в Пензенской области, но и имеет ряд важных преимуществ:

- функциональная единая входная группа с офисом управляющей компании;

- закрытое дворовое пространство;

- подземный паркинг;

- 2 минуты до набережной;

- шаговая доступность всех необходимых для полноценной жизни объектов.

Кроме того, дом сдан, поэтому ключи вручаются сразу в день покупки.

Предложение уникальное, выбор ограничен. Получить консультацию можно в офисах продаж холдинга «Термодом». Телефон 28-28-20.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.