Названы преимущества покупки жилья в новостройке и на вторичном рынке

25.09.2025 | 09:00

При покупке квартиры многие задумываются, что лучше - жилье на вторичном рынке или новостройка.

В пользу приобретения квартиры в последней говорят несколько фактов. Один из аргументов - современные монолитные дома могут прослужить более 150 лет.

Специалисты предлагают пензенцам присмотреться к ЖК Supernova. Получить ключи от квартиры и заселиться можно в день сделки, ведь все дома уже сданы. Жилье продается с готовым ремонтом, представлены 2 варианта отделки. Планировка удобная, в квартирах - просторные кухни-гостиные.

Приобрести квартиру можно по выгодным льготным программам для IT-специалистов. Доступна и семейная ипотека с годовой ставкой 6%.

У жилья на вторичном рынке тоже есть свои плюсы - к примеру, более низкая стоимость. А также зачастую вторичное жилье расположено в районе с более развитой инфраструктурой.

«Выбор - за покупателем», - подчеркнули специалисты.

Телефон офиса продаж ЖК Supernova 8 (8412) 50-09-46, сайт rks-penza.ru.

Застройщик - ООО «СЗ «РКС-Пенза». Дома расположены по адресам: г. Пенза, ул. Щербакова, 73 и 75, - и введены в эксплуатацию.

Реклама. Заказчик - ООО СЗ «РКС-Пенза», ИНН 5834043586.