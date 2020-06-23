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Общество

В Городище суд прокомментировал сюжет «О домах в городе Сурске»

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В понедельник, 22 июня, на сайте Городищенского районного суда появился комментарий по поводу новостного сюжета «О домах в городе Сурске», который вышел в эфир программы «Вести. Дежурная часть» на канале «Россия-24» 16-го числа.

Подчеркивается, что сведения о работе суда, распространяемые журналистами, не соответствуют действительности. По этому поводу приводятся две цитаты.

Первая: «…Городищенский районный суд, между прочим сосед Городищенской районной администрации, несколько раз отказывался приступать к рассмотрению дела, фигурантом которого стал бывший глава Городищенского района. Документы то и дело возвращали силовикам, требуя каких-то доработок».

Вторая: «…дело приняли к рассмотрению, правда на заседание почему-то забыли пригласить большинство пострадавших».

После таких заявлений пресс-служба суда сочла необходимым дать разъяснения о ходе рассмотрения уголовного дела в отношении бывшего главы администрации района Геннадия Березина, которого обвиняют в превышении должностных полномочий, повлекшем существенное нарушение прав и законных интересов граждан.

«Трижды, 21 мая 2018 года, 22 ноября 2018 года и 31 октября 2019 года, мотивированными постановлениями Городищенского районного суда уголовное дело было возвращено прокурору Пензенской области в порядке ст. 237 УПК РФ для устранения препятствий его рассмотрения», - уточнили в пресс-службе.

Уголовное дело в отношении Березина вновь поступило в суд 21 мая 2020 года. Его должны были начать рассматривать в 14:00 16 июня, однако 34 из 38 потерпевших на заседание не явились, хотя были оповещены о нем. Из-за этого рассмотрение пришлось отложить на 11:00 25 июня.

«Создателями телевизионного сюжета были нарушены требования статьи 49 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1, согласно которым журналист обязан проверять достоверность сообщаемой им информации; при осуществлении профессиональной деятельности журналист обязан уважать права, законные интересы, честь и достоинство граждан и организаций», - заявили в суде.

Ранее сообщалось, что Геннадия Березина обвиняют в нарушении закона в период с 14 июня 2013 года до 29 декабря 2015-го при реализации региональных адресных и муниципальной целевой программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Сурска.

Руководитель органа местного самоуправления якобы давал незаконные указания сотрудникам своей администрации и администрации Сурска. В результате их выполнения земельные участки достались застройщикам без проведения торгов. При этом начальная максимальная цена контрактов была завышена, и при ее назначении не учитывалась реальная рыночная стоимость жилья в Сурске.

Как предполагается, Геннадий Березин также добился того, чтобы администрация Сурска допустила нарушения и приняла жилые помещения в построенных многоквартирных домах.

Переехавшие в новые квартиры люди стали жаловаться на то, что в них невозможно жить. История получила общественный резонанс.

В мае 2017 года в отношении должностных лиц администрации района было возбуждено уголовное дело. Региональное УФАС выявило сговор между администрацией и застройщиками.

В сентябре 2017-го Геннадий Березин покинул пост в связи с истечением срока контракта, в октябре того же года следствие предъявило ему обвинение.

31 октября 2019 года Городищенский районный суд принял решение вернуть дело на доследование, однако прокуратура с этим не согласилась и подала апелляцию в областной суд. Там 15 января 2020-го решение суда первой инстанции оставили без изменения.

После этого региональная прокуратура обратилась в Первый кассационный суд общей юрисдикции, и коллегия по уголовным делам постановила отменить решения районного и областного судов и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции без доследования.

6 мая суд кассационной инстанции также отменил решение о необходимости доследования уголовного дела.

В апреле 2020-го историей заинтересовались Следственный комитет РФ и его руководитель Александр Бастрыкин. Тогда председатель СК поручил руководству территориального следственного органа доложить о проведенном комплексе действий и принятых мерах по восстановлению нарушенных прав граждан.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Савин вон вообще на должности сидит,хотя является обвиняемым.

Гость||

КОГДА ИСТЕКАЕТ СРОК ДАВНОСТИ ПО ДЕЛУ???

Гость||

Гость писал(a):

КОГДА ИСТЕКАЕТ СРОК ДАВНОСТИ ПО ДЕЛУ???
Похоже скоро. Вот вам и воспоминание в фотографиях ,когда один прикрывает делишки другого .Неужели и сам замазан?У одного Сурск ,у другого Заря.

Гость||

Вот она власть Пензенской области! Гремит на всю страну!!!

РУКА - РУКУ МОЕТ!!!

Гость||

а почему комментарии редактируют?

Имя: Гость
Комментарий:

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