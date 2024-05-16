Пьяный пензенец забил случайного прохожего ногами

16.05.2024 | 10:50

В Пензе вынесен приговор 27-летнему горожанину, лишившему жизни случайного прохожего.

Преступление произошло вечером 23 декабря 2023 года у входа в магазин «Океан» на проспекте Победы. Нетрезвый парень поссорился с 57-летним мужчиной и нанес ему травмы, от которых тот скончался на месте.

Впоследствии виновник гибели человека признался, что смутно помнит события, так как был пьян. По его словам, незнакомец его о чем-то спросил, на что он грубо ответил и получил по лицу.

Разозлившись, он ударил обидчика кулаком. Тот упал на тротуар, а победитель обрушил на его голову еще несколько ударов ногой. Завершив расправу, парень ушел домой, не обращая внимания на крики прохожих. Вскоре его задержали сотрудники полиции.

Вину агрессора подтвердили как очевидцы, так и запись с камеры наружного видеонаблюдения магазина.

«Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима с последующим ограничением свободы на 1 год. В пользу супруги и отца погибшего с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн рублей каждому и затраты на погребение», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Приговор еще не вступил в законную силу.