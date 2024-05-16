Сетевое издание|18+|Четверг|16 мая 2024|12:31
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Пьяный пензенец забил случайного прохожего ногами

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе вынесен приговор 27-летнему горожанину, лишившему жизни случайного прохожего.

Преступление произошло вечером 23 декабря 2023 года у входа в магазин «Океан» на проспекте Победы. Нетрезвый парень поссорился с 57-летним мужчиной и нанес ему травмы, от которых тот скончался на месте.

Впоследствии виновник гибели человека признался, что смутно помнит события, так как был пьян. По его словам, незнакомец его о чем-то спросил, на что он грубо ответил и получил по лицу.

Разозлившись, он ударил обидчика кулаком. Тот упал на тротуар, а победитель обрушил на его голову еще несколько ударов ногой. Завершив расправу, парень ушел домой, не обращая внимания на крики прохожих. Вскоре его задержали сотрудники полиции.

Вину агрессора подтвердили как очевидцы, так и запись с камеры наружного видеонаблюдения магазина.

«Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима с последующим ограничением свободы на 1 год. В пользу супруги и отца погибшего с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн рублей каждому и затраты на погребение», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Приговор еще не вступил в законную силу.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте