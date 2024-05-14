Пензенский врач и его друг проведут годы в неволе за наркозакладки

14.05.2024 | 10:14

В Саранске вынесен приговор двум жителям Пензы - они признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

Осенью прошлого года 30-летний хирург-флеболог, трудившийся в клиниках Пензы, решил заработать дополнительно и устроился закладчиком в интернет-магазин по продаже наркотических средств. А чтобы дело шло быстрее, он предложил стать напарником 28-летнему товарищу.

В начале ноября друзья извлекли из тайника, расположенного в Пензенской области, крупную партию мефедрона общей массой около 50 граммов и расфасовали его по сверткам, а затем отправились в Саранск. Там мужчины сделали порядка 20 закладок, после чего их задержала полиция.

При досмотре автомобиля, на котором пензенцы приехали в столицу Мордовии, правоохранители нашли 30 свертков с наркотиком. В кармане куртки врача было еще 13 пакетиков с мефедроном. У его приятеля изъяли 2 г запрещенного вещества, которые он хранил для личного употребления.

Наркодилеров взяли под стражу.

Как сообщили в МВД по Республике Мордовия, суд приговорил 30-летнего пензенца к 9 годам лишения свободы, 28-летнего - к 8 годам 9 месяцам. Отбывать срок они будут в колонии строгого режима.