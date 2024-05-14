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Криминал

Городищенец пошел на преступление, чтобы не учить ПДД

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В Городищенском районе будут судить 31-летнего жителя станции Шнаево, который предъявил инспектору ДПС поддельное водительское удостоверение.

По данным следствия, в ноябре 2023 года мужчина, работавший в то время в Москве, рассказал новому знакомому о желании выучиться на права.

Тот заявил, что тратить силы и время вовсе необязательно, и предложил через своего друга за 100 000 рублей сделать такое же удостоверение. Городищенец согласился, отдал деньги и получил подделку, оформленную на свое имя.

Вернувшись на малую родину, вечером 23 марта этого года он отправился к приятелю на ВАЗ-2103. В селе Новые Забалки водителя остановила полиция. Инспектор усомнился в подлинности прав и изъял их. При проверке подтвердилось, что это фальшивка.

Городищенец сознался во всем и стал фигурантом уголовного дела, ему грозит до 1 года лишения свободы.

Дело в отношении его московского знакомого выделено в отдельное производство, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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