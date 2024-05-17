В Пензе квартиру с запершимся в ней убийцей штурмовал спецназ

17.05.2024 | 10:36

Суд вынес приговор 48-летнему жителю Пензы, признав его виновным в побоях и убийстве.

Вечером 6 ноября 2023 года к пензенцу и его гражданской жене, живущим на улице Минской, пришел гость. Все трое сели выпивать, однако вскоре дружеское застолье переросло в ссору между мужчинами.

Хозяин квартиры схватил нож и одним ударом в грудь прервал жизнь визитера. 63-летний мужчина скончался от колото-резаного ранения, сопровождавшегося острой кровопотерей.

Убийца запер дверь изнутри и попытался скрыть следы преступления. Для его задержания потребовалась силовая поддержка сотрудников Росгвардии.

«Поздней ночью поступила информация, что в квартире на улице Минской совершено убийство. Незамедлительно прибыв по адресу, бойцы спецназа обнаружили, что подозреваемый закрылся в квартире. На уговоры открыть дверь мужчина не реагировал. В результате проведения комплексных мероприятий он был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Пензенец уже был судим - за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, нанесение побоев и кражу. Он освободился из мест лишения свободы в 2022 году.

Во время следствия выяснилось, что незадолго до убийства он совершил еще одно преступление - в октябре во время ссоры с сожительницей ударил ее по лицу.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет и 7 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.