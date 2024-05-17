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Общество

Мошенники предлагают продлить срок банковской карты

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ВТБ предупреждает о новой схеме финансового мошенничества в отношении розничных клиентов. В ходе звонков с фейковых банковских аккаунтов злоумышленники убеждают их продлить срок якобы заканчивающейся карты. Для этого потенциальной жертве присылают фишинговую ссылку и устанавливают на смартфон вредоносное ПО.

По данным ВТБ, звонки с фейкового аккаунта крупных банков поступают в мессенджерах. Собеседнику озвучивают, что для продления срока договора якобы необходимо продиктовать код, который поступит в СМС. После этого мошенники получают доступ к «Личному кабинету» в онлайн-банке и могут выводить деньги или оформлять кредитные продукты, сообщили в пресс-службе ВТБ.

«В последнее время мы снова наблюдаем повышенную мошенническую активность, когда злоумышленники совершают хищения под предлогом необходимых манипуляций с банковскими продуктами. Похожие схемы мошенники уже использовали ранее, но предлагали заменить сим-карту и договор сотового оператора.

Мы просим всех людей быть бдительнее, использовать защиту, например определитель номера или блокировку неизвестных входящих на смартфоне. Также напомню, что с 2020 года банки начали продлевать обслуживание карт даже с истекшим сроком действия», - отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Соблюдение простых правил безопасности помогут уберечь средства и избежать неприятных инцидентов с финансовыми мошенниками: не доверяйте неизвестным, вчитывайтесь в СМС от банка и не устанавливайте на персональные устройства неизвестные программы по просьбе третьих лиц.

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