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Общество

В Управлении ЖКХ Пензы объяснили снос деревьев на набережной

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Тема спиленных деревьев на набережной Суры, поднятая читателем портала PenzaInform.ru, вызвала немало откликов у жителей областного центра.

Одни возмущаются уничтожением зеленых насаждений: «Пилить - не сажать! И так Пенза из зеленого города превращается в каменные джунгли».

Другая точка зрения - деревья требовали сноса.

«На фотографиях видно, что большая часть сердцевины высохшая и в трещинках», «На днях там гуляла и обратила внимание на несколько сухих деревьев. Даже в беседе упомянула, мол, жалко ЖКХ: спилят - вой, не спилят - рухнут на кого-нибудь и снова вой», - высказались ее приверженцы.

Ряд комментаторов согласились с мнением, что вырубка могла быть произведена под точку общепита.

Разъяснение дали в Управлении ЖКХ Пензы.

«Строительство кафе на набережной на ул. Урицкого не планируется. В результате обследования зеленых насаждений на указанной территории было выявлено, что деревья находятся в аварийном состоянии. В результате было принято решение об их спиле», - пояснили в ведомстве.

«Просто надо о спиле в «точках притяжения» заранее предупреждать и объяснять. И не поднимется стон над вселенной», - резюмировала одна из подписчиц.

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Источник — фото Serega12345.
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