Пензенцу придется забыть о красоте в санузле из-за решения суда

16.05.2024 | 11:04

Переустройство труб в квартире обернулось для жителя многоэтажки в Первомайском районе судебным иском.

Его подала управляющая компания «Ривьера-сервис». Специалисты явились в квартиру пензенца и обнаружили, что общедомовое имущество (стояки холодного и горячего водоснабжения, канализации) в санузле закрыто коробом из гипсокартона. Оценить техническое состояние труб и провести ремонт невозможно, свободного доступа нет.

В управляющей компании составили предписание, требуя убрать гипсокартон, но пензенец отказался.

Во время рассмотрения дела в суде решение мужчина изменил. Он добровольно убрал с короба три кафельные плитки.

УК потребовала обязать пензенца в течение 15 дней со дня вступления в силу постановления суда предоставить доступ к стоякам для осмотра и ремонта, а также взыскать с мужчины неустойку: 1 000 рублей за каждый день просрочки исполнения акта.

Исковые требования управляющей организации удовлетворили частично.

«Установлено, что в квартире ответчика произведено переоборудование общего имущества - стояка обратного трубопровода горячего водоснабжения путем углубления его в стену и заложения кафельной плиткой, что привело к отсутствию реальной возможности его визуального осмотра и проведения в случае необходимости профилактических и ремонтных мероприятий сотрудниками управляющей компании. Добровольно указанные нарушения ответчиком не устранены», - рассказали в пресс-службе Первомайского районного суда.

Требования предоставить доступ специалистам удовлетворили, однако размер неустойки снизили до 200 рублей, приняв во внимание имущественное положение пензенца и его добросовестное поведение.

«На решение Первомайского районного суда от 29 мая 2023 года ответчиком была подана апелляционная жалоба. Апелляционным определением Пензенского областного суда от 10 октября 2023 года решение оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения», - добавили в пресс-службе.