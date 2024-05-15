Пензенский военный заплатит 3,3 млн рублей за «помощь» товарищам

15.05.2024 | 19:25

В Пензе осудили военнослужащего за получение взяток. Мужчина действовал в составе группы злоумышленников, заинтересованных в получении денег от военных за услуги.

Согласно материалам дела, преступления совершались в 2019 и 2020 годах.

Все подельники пользовались своим служебным положением. Один из них был руководителем преступной группы и координировал действия товарищей, другой готовил документы взяткодателей для перевода на новое место, третий подыскивал военнослужащих, желающих получить назначение.

Осужденный военный действовал под началом последнего. Он договаривался с мужчинами, которые хотели перевестись на новое место службы в пределах дивизии, рассказывал им о размерах взяток и о том, как их передать, контролировал банковские переводы.

Благодаря «работе» военнослужащего участники группы получили от 12 000 до 50 000 рублей переводами на различные счета. Сам мужчина разбогател на 65 000 рублей.

Свою вину он признал полностью и заключил с органами предварительного следствия соглашение о сотрудничестве.

«Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 3 300 000 рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных функций на государственной службе в государственных органах и органах местного самоуправления на срок 3 года», - сообщили в пресс-службе Пензенского гарнизонного военного суда.

Пока приговор в силу не вступил и может быть обжалован.