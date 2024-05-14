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Общество

18-летний египтянин не явился в полицию и был выдворен из Пензы

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В Пензе 18-летнего гражданина Египта признали виновным в уклонении от обязательной идентификации личности и выслали из страны.

В октябре 2023 года юноша приехал в областной центр для учебы. В течение 90 календарных дней он должен был явиться в УМВД, чтобы пройти дактилоскопию, а также сфотографироваться. Однако молодой человек проигнорировал эти процедуры.

Нарушение выявили полицейские во время одного из рейдов.

На суде юноша рассказал, что не знал о необходимости явиться в полицию для идентификации личности. Из вуза его отчислили, поскольку занятия он не посещал. Жилья и работы не имеет. В стране проживает его брат, тоже гражданин Египта, других родственников в России у него нет.

«Суд назначил виновному административное наказание в виде штрафа в размере 3 000 рублей с принудительным административным выдворением за пределы РФ», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Юноша счел наказание слишком строгим и обжаловал его, однако суд вышестоящей инстанции оставил решение без изменения.

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