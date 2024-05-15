Пензячка заказала в салоне очки и обнаружила, что они опасны для нее

15.05.2024 | 21:15

Жительница Пензы засудила салон оптики, в котором заказала очки. Горожанка заявила, что изделие не пригодно для использования и опасно для здоровья.

Заказ женщина сделала в марте 2023 года. За очки она отдала более 31 000 рублей. Пензячка рассчитывала носить их постоянно, но разочаровалась в приобретении.

Горожанка написала две претензии в салоне, однако там их оставили без внимания. Тогда она обратилась в суд, потребовав защитить ее права потребителя, расторгнуть договор с организацией и обязать коммерсанта вернуть деньги за очки.

Ответчик с иском не согласился.

«Согласно замерам, проведенным в судебном заседании в присутствии сторон с применением специального оборудования, ОD (правая линза) составляет -8,72; OS (левая линза) -8,73, тогда как в бланке заказа было указано: ОD (правая линза) составляет -9,0; OS (левая линза) -9,0», - рассказали в пресс-службе Пензенского областного суда.

Было решено удовлетворить требования покупательницы и обязать салон вернуть деньги. С таким постановлением ответчик не согласился и подал апелляцию.

На заседании судебной коллегии по гражданским делам областного суда пензячка и представитель салона пришли к мировому соглашению. Было решено, что женщина полностью откажется от своих требований, вернет очки, а взамен получит уплаченную за них сумму.

«Стороны также подтвердили, что не имеют друг к другу каких-либо иных финансовых и нефинансовых претензий», - добавили в пресс-службе.