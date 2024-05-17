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Общество

Пензенские чиновники передавали землю в собственность без торгов

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В 2024 году в Пензенской области выявили немало нарушений в сфере распоряжения государственной и муниципальной землей. Так, зафиксированы факты незаконной передачи участков в собственность без торгов.

«Например, при отсутствии в документах заявителей указания на основания, по которым они просят предоставить земельные участки, органы местного самоуправления вместо возвращения таких заявлений рассматривали их с принятием положительного решения. По таким нарушениям в 2024 году внесены представления прокурорами Башмаковского, Бессоновского, Вадинского и других районов», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В Колышлейском, Малосердобинском и Пензенском районах в аренду гражданам для сенокошения и выпаса животных передавались наделы, площадь которых значительно превышала заявленную целевую потребность.

«Пресекались нарушения при перераспределении земель, целью которого являлось увеличение площади находящихся в частной собственности земельных участков, а не исключение вклинивания, вкрапливания, изломанности границ участков и чересполосицы. По таким основаниям в текущем году признаны недействительными соглашения о перераспределении земель по искам прокуроров Бековского и Сердобского районов», - добавила Светлана Артамонова.

Кроме того, задокументирован факт продажи земли под водным объектом в Вадинском районе. 28 марта местная администрация реализовала участок с водоемом, имеющим гидравлическую связь с рекой и являющимся федеральной собственностью. Эта сделка сейчас оспаривается в суде.

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