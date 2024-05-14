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Криминал

Зареченец проиграл 2,6 млн рублей, занятые у знакомых «под бизнес»

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30-летний житель Заречного, растративший деньги своих знакомых, предстанет перед судом.

С 2018 по 2023 год мужчина просил у знакомых деньги якобы для вложения в банкротство юридических лиц в Москве. Он обещал вернуть долги с лихвой - от 10 до 30 процентов сверх суммы. Занимал он деньги и под другими предлогами, давая ложные обещания.

«Используя доверительные отношения, злоумышленник завладел средствами 11 своих знакомых на сумму более 2,6 млн рублей. Деньги он потратил на ставки в букмекерских конторах и возврат предыдущих долгов», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Психолого-психиатрическая экспертиза выявила у мужчины патологическое влечение к азартным играм. При этом он вполне мог осознавать свои действия и руководить ими.

Молодой человек признал вину и частично возместил ущерб. Уголовное дело направлено в Зареченский городской суд.

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